Разлив топлива на 1 000 кв. м произошел на загоревшейся в Подмосковье нефтебазе

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Площадь разлива топлива на территории нефтебазы в Рузском районе Подмосковья, где возник пожар, составляет 1 тыс. кв. м. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, происходит очаговое горение на площади 100 кв. м.

"Из одной из емкостей вытекло дизельное топливо на площади 1 000 кв. м. Пожар происходит очагами на площади 100 кв. м", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пожару присвоен второй номер сложности. Как в свою очередь сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области, возгорание локализовано на площади 300 кв. м.

Пожар начался вечером в субботу на территории нефтебазы в Рузском районе Подмосковья. Горит резервуар с дизтопливом. Информация о пострадавших не поступала. На место пожара для тушения направлен пожарный поезд.