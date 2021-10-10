Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Кургане

ТАСС, 10 октября. Две женщины и двое детей погибли при пожаре в частном жилом доме в Кургане. Один мужчина госпитализирован. Следователи возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

"В ночь на 10 октября в Кургане произошло возгорание частного жилого дома, расположенного по улице Урожайная. В ходе осмотра места происшествия обнаружены тела четырех человек - двух женщин, 1958 и 1979 годов рождения и двух детей, 2013 и 2008 годов рождения. Мужчина 1975 года рождения с места происшествия госпитализирован. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате пожара погибли люди, проживающие в указанном доме. В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, назначена пожарно-техническая судебная экспертиза, судебно-медицинские экспертизы для установления причин гибели людей, опрашиваются очевидцы происшествия, а также проводятся иные необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и всех обстоятельств произошедшего.

"Предварительной причиной пожара стала неисправность печного оборудования", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в ликвидации пожара задействованы 45 человек личного состава и 15 единиц техники.