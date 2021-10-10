Пассажира рейса Индианаполис - Нью-Йорк задержали из-за подозрительного поведения на борту

НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. Пассажир самолета, следовавшего из Индианаполиса (штат Индиана) в Нью-Йорк, задержан в субботу из-за подозрительного и непредсказуемого поведения на борту. Об этом говорится в заявлении Федерального авиационного управления (ФАУ) США.

По данным авиарегулятора, самолет региональной авиакомпании Republic Airlines "в 15:03 [22:03 мск] совершил посадку в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардиа <...> после инцидента, связанного с безопасностью". "Все пассажиры покинули борт, им ничего не угрожает", - подчеркнули в ФАУ.

Представители авиакомпании в свою очередь отметили, что после того, как самолет освободил взлетно-посадочную полосу, все пассажиры были "в экстренном порядке эвакуированы". "Правоохранители и спасатели ждали судно на земле и немедленно задержали пассажира, имевшего отношение к инциденту. Он находится под стражей", - указывается в заявлении авиаперевозчика.

Как уточняет телеканал Fox News со ссылкой на пассажиров, задержанный "вел себя подозрительно и непредсказуемо". Всего на борту находились 76 пассажиров. В Министерстве внутренней безопасности США подчеркнули, что никто из них не пострадал.