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Не менее пяти человек погибли при столкновении лодки и грузового судна в Бангладеш

Несколько человек числятся пропавшими без вести

ТАСС, 10 октября. Не менее пяти человек погибли в результате опрокидывания лодки, столкнувшейся с грузовым судном на реке Тураг недалеко от Дакки. Об этом в воскресенье сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на дежурного офицера местной службы экстренной помощи.

По его информации, инцидент произошел в результате столкновения лодки с 18 людьми на борту и грузового судна. Как отмечает агентство со ссылкой на слова офицера, "на данный момент спасателями были извлечены тела трех мальчиков, женщины и девочки". Несколько человек числятся пропавшими без вести.

Подобные аварии на воде часто случаются в Бангладеш, находящейся в дельте, где пересекаются десятки рек. Эксперты связывают большинство этих несчастных случаев с плохим обслуживанием лодок, невысокими стандартами безопасности и перегруженностью судов.

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