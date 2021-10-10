Четыре поселения в Иркутской области остались без электричества из-за аварии

ТАСС, 10 октября. Четыре населенных пункта, в которых проживают порядка 2,7 тыс. человек, остались из-за аварии без энергоснабжения в Тайшетском районе Иркутской области. Об этом сообщили в воскресенье на сайте ГУ МЧС по региону.

"В 06:40 (01:40 мск - прим. ТАСС) 10 октября поступила информация об аварийном отключении электроснабжения. В результате аварии без электроснабжения остаются п. Тамтачет, п. Горевой, п. Шелаево и п. Пойма", - говорится в сообщении.

Аварийно-восстановительные работы проводят две бригады Тайшетского района электрических сетей в составе восьми человек и четырех единиц техники. Температура воздуха в этом районе в данный момент составляет около пяти градусов тепла.