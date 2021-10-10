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Следственный комитет возбудил дело по факту смерти трех мужчин на Сахалине

На их телах не обнаружили телесные повреждения

ТАСС, 10 октября. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту смерти трех мужчин, тела которых найдены в одной из квартир поселка Шахтерск. Телесных повреждений на телах не обнаружено, сообщили в воскресенье на сайте территориального управления СК.

"Следственным отделом по городу Углегорску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по сообщению об обнаружении в одной из квартир по улице Интернациональной в поселке Шахтерск тел троих мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Для установления причин смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. Проводятся следственные действия для установления обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

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