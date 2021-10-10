Следственный комитет возбудил дело по факту смерти трех мужчин на Сахалине

ТАСС, 10 октября. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту смерти трех мужчин, тела которых найдены в одной из квартир поселка Шахтерск. Телесных повреждений на телах не обнаружено, сообщили в воскресенье на сайте территориального управления СК.

"Следственным отделом по городу Углегорску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по сообщению об обнаружении в одной из квартир по улице Интернациональной в поселке Шахтерск тел троих мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Для установления причин смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. Проводятся следственные действия для установления обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.