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В Дзержинске произошел пожар на складе

Площадь возгорания составила около 900 кв. м. По предварительным данным, в ЧП никто не пострадал

ТАСС, 10 октября. Пожар произошел на складе в Дзержинске в Нижегородской области, в здании загорелась кровля на площади около 900 кв. м. Возгорание локализовали, об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

"В 07:05 пожар локализован на площади 900 кв. м. В результате ЧП произошло частичное обрушение кровли на площади 450 кв. м", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар на складе по адресу: улица Ленина, дом 121 начался примерно в 05:22. По предварительной информации, пострадавших нет. 

 

 

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