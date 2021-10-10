В Дзержинске произошел пожар на складе

ТАСС, 10 октября. Пожар произошел на складе в Дзержинске в Нижегородской области, в здании загорелась кровля на площади около 900 кв. м. Возгорание локализовали, об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

"В 07:05 пожар локализован на площади 900 кв. м. В результате ЧП произошло частичное обрушение кровли на площади 450 кв. м", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар на складе по адресу: улица Ленина, дом 121 начался примерно в 05:22. По предварительной информации, пострадавших нет.