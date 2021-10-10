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Пожар на кровле жилого дома в Петербурге ликвидировали

Площадь возгорания составила 800 кв. м, пострадавших в ЧП нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Возгорание на кровле жилого дома на набережной Карповки в Санкт-Петербурге ликвидировали, сообщили журналистам в ГУ МЧС по городу.

"10 октября в 06:00 мск пожар по адресу: Петроградский район, наб. р. Карповки, д. 30/15, полностью ликвидирован. Площадь пожара составила 800 кв. м", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре по указанному адресу поступило накануне в 18:16 мск. В семиэтажном жилом доме загорелась кровля на площади 800 кв. м.

Отмечается, что проводилась эвакуация 100 человек. Погибших, пострадавших нет. К ликвидации пожара было привлечено 29 единиц спецтехники и 128 человек личного состава МЧС.

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