Пожар на кровле жилого дома в Петербурге ликвидировали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Возгорание на кровле жилого дома на набережной Карповки в Санкт-Петербурге ликвидировали, сообщили журналистам в ГУ МЧС по городу.

"10 октября в 06:00 мск пожар по адресу: Петроградский район, наб. р. Карповки, д. 30/15, полностью ликвидирован. Площадь пожара составила 800 кв. м", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре по указанному адресу поступило накануне в 18:16 мск. В семиэтажном жилом доме загорелась кровля на площади 800 кв. м.

Отмечается, что проводилась эвакуация 100 человек. Погибших, пострадавших нет. К ликвидации пожара было привлечено 29 единиц спецтехники и 128 человек личного состава МЧС.