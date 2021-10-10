Новый взрыв произошел на складе боеприпасов в Жамбылской области Казахстана

НУР-СУЛТАН, 10 октября. /ТАСС/. Взрыв боеприпаса, который получил повреждение при пожаре в конце августа, произошел на арсенале в поселке Сарыкемер Жамбылской области Казахстана, где идут работы по устранению последствий возгорания. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Министерства обороны Казахстана.

"10 октября около 07:20 [04:20 мск] на территории склада инженерных боеприпасов в поселке Сарыкемер Жамбылской области произошло срабатывание поврежденного ранее пожаром взрывоопасного предмета. Дальнего разлета осколков и фрагментов в результате взрыва не было. Работы в это время не проводились, рядом люди не находились", - говорится в сообщении.

Разрушений и повреждений зданий не зафиксировано. "Обстановка в районе стабильная. В дальнейшем не исключаются подобные случаи. Кроме того, на территории склада будет производиться контролируемое уничтожение боеприпасов", - добавили в пресс-службе.

По данным министерства, в настоящее время продолжаются работы по очистке технической территории склада от взрывоопасных предметов, где 26 августа произошел пожар.