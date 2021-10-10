Число погибших при пожаре в частном доме в Кургане выросло до шести

ТАСС, 10 октября. Количество погибших при пожаре в частном жилом доме в Кургане выросло до шести человек, из них четверо взрослых и двое детей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Ранее сообщалось о четырех погибших - двух женщинах и двух детях, еще один мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.

"В ходе осмотра места происшествия в результате разбора завалов обнаружены еще тела мужчины и женщины - 1982 и 1980 годов рождения соответственно, их личности установлены. По предварительным данным, погибшие находились в указанном доме в гостях", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). По предварительным данным СК, причиной пожара стала неисправность печного оборудования.