{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число погибших при пожаре в частном доме в Кургане выросло до шести

Среди погибших два ребенка

ТАСС, 10 октября. Количество погибших при пожаре в частном жилом доме в Кургане выросло до шести человек, из них четверо взрослых и двое детей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Ранее сообщалось о четырех погибших - двух женщинах и двух детях, еще один мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.

"В ходе осмотра места происшествия в результате разбора завалов обнаружены еще тела мужчины и женщины - 1982 и 1980 годов рождения соответственно, их личности установлены. По предварительным данным, погибшие находились в указанном доме в гостях", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). По предварительным данным СК, причиной пожара стала неисправность печного оборудования.

Теги
РоссияКурганская область
Легкий самолет L-410 упал в Татарстане. Погибли 19 человек
По данным регионального управления МЧС, на борту самолета находились 20 парашютистов и два члена экипажа
Легкий самолет L-410 упал в Татарстане. Погибли 19 человек
Читать полностью