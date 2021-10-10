Легкий самолет L-410 упал в Татарстане. Погибли 19 человек

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Самолет L-410, принадлежащий аэроклубу, упал в городе Мензелинск в Татарстане, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Около 09:11 мск в Мензелинске произошло падение легкомоторного самолета L-410, принадлежащего аэроклубу. На борту было 20 человек, большинство из которых - парашютисты", - сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что в результате ЧП погибли 19 и пострадали три человека.

"Извлечены трое пострадавших. Они переданы медикам. Есть погибшие. Их число устанавливается, спасательная операция продолжается", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что фюзеляж самолета при падении разрушился, почти не пострадал хвост.

В региональном ГУ МЧС подтвердили факт крушения самолета.

"В 09:23 поступило сообщение о падении легкомоторного самолета около базы РЭС в городе Мензелинск. Информация предварительная, подразделения мензелинского пожарно-спасательного гарнизона следуют к месту вызова", - сказано в сообщении ведомства.

По данным МЧС, на борту самолета находились 20 парашютистов и два члена экипажа.

K-410 "Турболет" (Let L-410) - чешский двухмоторный самолет. Он может принять на борт до 19 пассажиров.