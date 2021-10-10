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В МВД сообщили, что один из участников ДТП в Сергиевом Посаде был пьян

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Водитель, устроивший аварию в Сергиевом Посаде, где погибли трое детей, был пьян. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, возбуждено уголовное дело.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения")", - сообщили в главке.

Около 22:30 9 октября на 7-м км дороги Сергиев Посад - Рыбинск - Череповец - Константиново произошло встречное столкновение легковых автомобилей Renault и ВАЗ. В результате ДТП водитель и два пассажира отечественного автомобиля погибли, еще два пассажира получили травмы, также ранен водитель иномарки. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, погибли трое детей, еще два ребенка и один взрослый пострадали.

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