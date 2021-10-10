Следователи организовали проверку по факту жесткой посадки самолета в Татарстане

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Следователи начали проверку после жесткой посадки самолета L-410 в Татарстане, сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ (ЦМСУТ).

Что известно о крушении самолета L-410 в Татарстане

"В Татарстане следователи выясняют обстоятельства авиационного происшествия. На место происшествия выехали следователи и криминалисты Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Устанавливаются все обстоятельств и причины происшествия", - рассказал собеседник агентства.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, самолет вылетел в 09:00 и почти сразу связь с ним была потеряна.

Проверку в связи с ЧП также проведет Приволжская транспортная прокуратура, при наличии оснований ведомство примет меры прокурорского реагирования.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что в 09:23 поступило сообщение о жесткой посадке легкомоторного самолета в Мензелинском районе. Всего на борту находились 23 человека, 21 один из них - это парашютисты. Спасатели смогли вытащить из самолета семерых выживших. По данным МЧС, судьба 16 неизвестна.