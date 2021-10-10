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Жесткая посадка L-410 в Татарстане

В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших при падении самолета L-410 в Татарстане

По данным ведомства, всего в Мензелинскую ЦРБ доставили семь человек, один из них находится в крайне тяжелом состоянии

КАЗАНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Врачи доставили в больницу Мензелинска семь человек, пострадавших при падении легкого самолета L-410 в Татарстане. Как сообщает Минздрав Татарстана, один из госпитализированных находится в крайне тяжелом состоянии.

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"После падения легкомоторного самолета в Мензелинском районе семеро пострадавших доставлены в Мензелинскую ЦРБ (центральную районную больницу). Один пациент в крайне тяжелом состоянии. Решается вопрос о транспортировке остальных пациентов в БСМП (больницу скорой медицинской помощи) Челнов и РКБ (районную клиническую больницу) силами санитарной авиации", - сообщает пресс-служба минздрава.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что в 09:23 поступило сообщение о жесткой посадке легкого самолета в Мензелинском районе. Всего на борту находились 23 человека, парашютисты и два члена экипажа. Спасатели смогли вытащить из самолета семерых выживших. По данным МЧС, судьба 16 неизвестна.

Теги
РоссияТатарстанЖесткая посадка L-410 в Татарстане
Жесткая посадка L-410 в Татарстане
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