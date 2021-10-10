В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших при падении самолета L-410 в Татарстане

КАЗАНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Врачи доставили в больницу Мензелинска семь человек, пострадавших при падении легкого самолета L-410 в Татарстане. Как сообщает Минздрав Татарстана, один из госпитализированных находится в крайне тяжелом состоянии.

Что известно о крушении самолета L-410 в Татарстане

"После падения легкомоторного самолета в Мензелинском районе семеро пострадавших доставлены в Мензелинскую ЦРБ (центральную районную больницу). Один пациент в крайне тяжелом состоянии. Решается вопрос о транспортировке остальных пациентов в БСМП (больницу скорой медицинской помощи) Челнов и РКБ (районную клиническую больницу) силами санитарной авиации", - сообщает пресс-служба минздрава.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что в 09:23 поступило сообщение о жесткой посадке легкого самолета в Мензелинском районе. Всего на борту находились 23 человека, парашютисты и два члена экипажа. Спасатели смогли вытащить из самолета семерых выживших. По данным МЧС, судьба 16 неизвестна.