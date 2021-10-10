В ГУ МЧС сообщили об 11 погибших при жесткой посадке самолета в Татарстане

ТАСС, 10 октября. Число погибших, извлеченных из упавшего самолета в Татарстане, увеличилось до 11. Об этом рассказал в эфире телеканала "Россия-24" начальник отдела по работе со СМИ регионального министерства по делам ГО и ЧС Андрей Родыгин.

Что известно о крушении самолета L-410 в Татарстане

"На 10:45, по предварительным данным, семь человек деблокированы из салона самолета и госпитализированы. Еще 11 человек, к сожалению, извлечены без признаков жизни", - рассказал он.

По данным источника в экстренных службах, оба пилота самолета погибли.

Как сообщил начальник парашютной службы Мензелинского аэроклуба Сергей Филатов, пилоты были опытными. "Пилоты опытные, у них очень много налетов", - добавил он.