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Что известно о крушении самолета L-410 в Татарстане
Что известно о крушении самолета L-410 в Татарстане
Что известно о крушении самолета L-410 в Татарстане
Что известно о крушении самолета L-410 в Татарстане
Что известно о крушении самолета L-410 в Татарстане
Жесткая посадка L-410 в Татарстане
Обновлено 

Что известно о крушении самолета L-410 в Татарстане

© МЧС России/ТАСС

Утром 10 октября легкомоторный самолет L-410 упал возле базы РЭС в Мензелинске (Татарстан). Согласно последней информации, на борту находились 22 человека, 20 из них - парашютисты. Выжили шесть человек.

В республиканском главке МЧС открыт телефон горячей линии: 8-(843)288-45-63.

ТАСС собрал факты о произошедшем. 

  • В 09:23 мск в ГУ МЧС России по республике поступило сообщение о падении легкомоторного самолета.
  • Источник сообщил, что самолет упал сразу после взлета с аэродрома местного аэроклуба. По информации собеседника агентства, самолет пролетел чуть больше километра.
  • Как сообщили ТАСС в авиационных службах, причиной падения самолета могло стать превышение числа пассажиров. Также рассматриваются версии неисправности самолета и ошибки экипажа.
  • Источник уточнил, что после падения возгорания не последовало. Нос самолета полностью разрушился, фюзеляж и крылья смялись, почти невредимым остался хвост.
  • Погибли 16 человек, выжили шестеро. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.
  • Проводится проверка. На место происшествия выехали следователи и криминалисты Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.
  • Президент Татарстана Рустам Минниханов вылетел к месту крушения.
  • Самолет эксплуатировался с 1987 года. Ранее он летал в Военно-воздушных силах СССР, затем был на хранении, а потом был передан в ДОСААФ.
  • L-410 "Турболет" (Let L-410) - чешский двухмоторный самолет. Он может принять на борт до 19 пассажиров.
Теги
РоссияТатарстанЖесткая посадка L-410 в Татарстане
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