Что известно о крушении самолета L-410 в Татарстане

Утром 10 октября легкомоторный самолет L-410 упал возле базы РЭС в Мензелинске (Татарстан). Согласно последней информации, на борту находились 22 человека, 20 из них - парашютисты. Выжили шесть человек.
В республиканском главке МЧС открыт телефон горячей линии: 8-(843)288-45-63.
ТАСС собрал факты о произошедшем.
- В 09:23 мск в ГУ МЧС России по республике поступило сообщение о падении легкомоторного самолета.
- Источник сообщил, что самолет упал сразу после взлета с аэродрома местного аэроклуба. По информации собеседника агентства, самолет пролетел чуть больше километра.
- Как сообщили ТАСС в авиационных службах, причиной падения самолета могло стать превышение числа пассажиров. Также рассматриваются версии неисправности самолета и ошибки экипажа.
- Источник уточнил, что после падения возгорания не последовало. Нос самолета полностью разрушился, фюзеляж и крылья смялись, почти невредимым остался хвост.
- Погибли 16 человек, выжили шестеро. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.
- Проводится проверка. На место происшествия выехали следователи и криминалисты Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов вылетел к месту крушения.
- Самолет эксплуатировался с 1987 года. Ранее он летал в Военно-воздушных силах СССР, затем был на хранении, а потом был передан в ДОСААФ.
- L-410 "Турболет" (Let L-410) - чешский двухмоторный самолет. Он может принять на борт до 19 пассажиров.