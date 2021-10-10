В Оренбургской области задержали десятого фигуранта дела о нелегальном сбыте алкоголя

ОРЕНБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Следователи задержали десятого фигуранта дела, возбужденного после массового отравления суррогатным алкоголем на востоке Оренбуржья. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Оренбургской области.

Что известно об отравлении контрафактным алкоголем в Оренбургской области

"Согласно полученной информации из СК по Кувандыкскому г. о., трое жителей села Никольское после употребления спиртосодержащей жидкости скончались. По данному факту задержан житель села Никольское. На 11.10.2021 года запланировано избрание меры пресечения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о девяти задержаниях. Пятерым из них уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.