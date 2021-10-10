{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отравление контрафактным алкоголем в Оренбургской области

В Оренбургской области задержали десятого фигуранта дела о нелегальном сбыте алкоголя

Вопрос об избрании ему меры пресечения будут решать 11 октября

ОРЕНБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Следователи задержали десятого фигуранта дела, возбужденного после массового отравления суррогатным алкоголем на востоке Оренбуржья. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Оренбургской области.

На эту тему
Что известно об отравлении контрафактным алкоголем в Оренбургской области
Что известно об отравлении контрафактным алкоголем в Оренбургской области

"Согласно полученной информации из СК по Кувандыкскому г. о., трое жителей села Никольское после употребления спиртосодержащей жидкости скончались. По данному факту задержан житель села Никольское. На 11.10.2021 года запланировано избрание меры пресечения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о девяти задержаниях. Пятерым из них уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Теги
РоссияОренбургская областьОтравление контрафактным алкоголем в Оренбургской области
Отравление контрафактным алкоголем в Оренбургской области
Число погибших из-за отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области выросло до 32
По данным властей, еще 32 человека пострадали, 25 из них находятся в стационарах
Читать полностью