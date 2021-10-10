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Жесткая посадка L-410 в Татарстане

Рустам Минниханов вылетел на место падения самолета в Мензелинский район

На борту упавшего самолета находились 23 человека

КАЗАНЬ, 10 октября, /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов вылетел к месту крушения самолета L-410 в Мензелинском районе.

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Об этом сообщила пресс-служба президента республики.

"Президент республики Рустам Минниханов вылетел к месту крушения самолета в Мензелинский район", - говорится в распространенном сообщении.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что в 09:23 поступило сообщение о жесткой посадке легкого самолета в Мензелинском районе. Всего на борту находились 23 человека, парашютисты и два члена экипажа. 

Теги
Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияТатарстанЖесткая посадка L-410 в Татарстане
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