Число погибших из-за отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области выросло до 32

ОРЕНБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Еще два человека умерли за последние сутки от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области. Таким образом, общее число погибших увеличилось до 32, рассказали журналистам в пресс-службе регионального правительства.

Ранее сообщалось о 30 погибших. "Число поступивших в больницы с отравлением суррогатом возросло до 64, из них 32 умерли", - говорится в сообщении. Уточняется, что 25 пострадавших находятся в стационарах, еще семеро отказались от госпитализации и проходят лечение амбулаторно.

Сообщения об отравлении контрафактным алкоголем в Оренбургской области начали поступать в ночь на 7 октября. Следователи и полицейские обнаружили два склада и пункт производства, было изъято около 3 тыс. литров спиртосодержащей жидкости. Возбуждено шесть уголовных дел, объединенных в одно производство. Задержаны 10 человек, пятеро из них заключены под стражу.