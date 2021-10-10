Более 30 человек пострадали в ДТП с участием двух автобусов в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 33 человека пострадали в воскресенье в результате столкновения двух автобусов на платном шоссе в центральной части Израиля. Об этом сообщает радио Kan.

По его информации, состояние по крайней мере одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

Это уже второе серьезное ДТП с участием автобусов в Израиле за последние полторы недели. 29 сентября пять человек погибли, еще более 30 получили ранения в результате столкновения автобуса и двух автомобилей на шоссе номер 89 на севере страны.