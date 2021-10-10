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Жесткая посадка L-410 в Татарстане
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В Минздраве уточнили, что 16 человек погибли при крушении самолета в Татарстане

Шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии
© МЧС России/ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. 16 человек погибли, еще шестеро пострадали при жесткой посадке самолета в Татарстане, сообщил в воскресенье журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

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"По предварительным данным на 11 утра (мск), в результате жесткой посадки самолета L-410 в Мензелинском районе Татарстана 16 человек погибли, шестеро пострадавших госпитализируются в медицинские учреждения республики бригадами скорой помощи и санитарной авиации", - говорится в сообщении.

Медики оценивают состояние пострадавших как тяжелое, сообщил Кузнецов. "Шестеро пострадавших в тяжелом состоянии. Двое госпитализированы в Мензелинскую ЦРБ, проводится медицинская эвакуация четверых пострадавших в медицинские организации Набережных Челнов", - сказал он.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим. В Минздраве Татарстана сообщили, что на месте крушения работают три бригады медработников, они оказывают помощь всем обратившимся родственникам на месте крушения самолета.

Кроме того, пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану уточнила, что на борту упавшего самолета были 20 курсантов-парашютистов и два члена экипажа.

Теги
РоссияТатарстанЖесткая посадка L-410 в Татарстане
Жесткая посадка L-410 в Татарстане
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