Спасательные работы на месте падения самолета L-410 в Татарстане завершены

ТАСС, 10 октября. Спасатели завершили работы на месте жесткой посадки легкого самолета в Мензелинске в Татарстане. Об этом сообщил замначальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан Марат Шигапов.

Что известно о крушении самолета L-410 в Татарстане

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"Спасательные работы на месте происшествия завершены", - сказал он в распространенном МЧС видео.

В операции участвовали 47 человек и 15 единиц техники.

В МЧС ранее сообщили, что в 09:23 им поступило сообщение о жесткой посадке легкого самолета в Мензелинском районе. На борту, по последней информации, находились 22 человека. Шестеро были спасены, 16 человек погибли.