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Пожар на складе в Дзержинске полностью ликвидировали

По предварительной информации, причиной ЧП стал недостаток конструкций и изготовления электрооборудования

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Пожар в складском помещении в Дзержинске Нижегородской области полностью ликвидирован, предварительной причиной стал недостаток конструкций и изготовления электрооборудования. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В 09:50 мск пожар полностью ликвидирован. Площадь не изменилась", - сказано в сообщении.

Предварительной причиной пожара является недостаток конструкций и изготовления электрооборудования. Погибших и пострадавших нет.

Ранее в воскресенье сообщалось, что пожар произошел на площади 900 кв. м, частично обрушилась кровля на площади 450 кв. м.

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