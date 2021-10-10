Источник: космонавты временно не будут проходить подготовку в аэроклубе в Мензелинске

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) приостановит сотрудничество с аэроклубом в Мензелинске на время расследования причин крушения самолета. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Что известно о крушении самолета L-410 в Татарстане

"На период расследования катастрофы сотрудничество ЦПК с этим аэроклубом приостановлено и будет перенесено на работу с аэроклубом во Владимирской области", - отметил собеседник агентства.

По словам источника, соответствующее поручение дал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. "ЦПК после расследования аварийной комиссии дополнительно проанализирует возможности восстановления тренировок космонавтов на базе этого клуба в Татарстане", - подчеркнул источник.

ЦПК ранее проводил подготовку космонавтов на базе аэроклуба, где разбился самолет, с использованием их авиатехники. При этом были задействованы инструкторы Центра подготовки космонавтов.