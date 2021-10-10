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Жесткая посадка L-410 в Татарстане
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В Татарстане готовят варианты оказания помощи семьям погибших, пострадавшим в аварии L-410

Такое поручение властям дал президент республики Рустам Минниханов
© Приволжская транспортная прокуратура/ТАСС

КАЗАНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил подготовить предложения по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим при крушении легкого самолета L-410. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

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"Президент Республики Татарстан поручил правительству республики подготовить предложения по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим в авиационной катастрофе", - говорится в распространенном в воскресенье сообщении.

Для ликвидации последствий ЧП и оказания помощи пострадавшим и семьям погибших правительство Татарстана сформировало специальную комиссию.

"По поручению Рустама Минниханова правительство Татарстана сформировало комиссию, которую возглавил премьер-министр Алексей Песошин. Комиссия ведет работу по ликвидации последствий крушения самолета L-410, оказанию оперативной медицинской помощи пострадавшим и начала работу по формированию мер поддержки семьям погибших и пострадавшим", - сказали в пресс-службе.

Теги
Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияТатарстанЖесткая посадка L-410 в Татарстане
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