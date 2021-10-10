Три человека погибли при пожаре в Архангельской области

ТАСС, 10 октября. Три человека погибли в результате пожара в деревянном доме в селе Березник Устьянского района Архангельской области, погибла 56-летняя женщина, ее 19-летний сын и его 18-летняя подруга. Возбуждено уголовное дело, говорится в воскресенье сообщении следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

"Вчера около 04:00 в частном деревянном доме на улице Юбилейная в селе Березник Устьянского района произошло возгорание. После тушения пожара на месте происшествия обнаружены тела 56-летней женщины, ее 19-летнего сына и 18-летней подруги последнего. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - говорится в сообщении.

Произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели по делу. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. Одна из рассматриваемых версий возгорания - неосторожное обращение с огнем, сообщили в управлении.

По информации регионального диспетчерского центра 112, в субботу днем семья провожала в армию сына. В доме находились новобранец - молодой человек 2002 года рождения, его девушка 2003 года рождения и родители парня. Позже отец уехал на рыбалку, а мать с сыном и его подругой остались дома. Пожар заметили соседи и вызвали пожарных. На момент их прибытия дом горел открытым пламенем.