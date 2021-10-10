В Алтайском крае возбудили дело из-за оставления без присмотра ребенка с инвалидностью

ТАСС, 10 октября. Следственные органы Алтайского края возбудили уголовное дело о халатности в отношении органов опеки, которые не следили за женщиной-алкоголичкой, регулярно оставлявшей без присмотра 16-летнего сына-инвалида с ДЦП. Об этом сообщается в воскресенье на сайте краевого СУ СК РФ.

По данным местных СМИ, больной ребенок жил с сестрой и матерью, злоупотреблявшей спиртным, в неотапливаемом доме среди гор мусора. Женщина неоднократно оставляла его одного без еды. В августе этого года ребенок смог выползти из дома, после чего соседи вызвали полицию.

"Октябрьским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю по материалам прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

В СК отметили, что органы опеки Барнаула знали, что женщина не занималась воспитанием детей, а больной мальчик не получал медицинскую помощь, но не приняли никаких мер. "После возбуждения уголовного дела следователи СК провели обыски в учреждениях органов системы профилактики", - сообщили в ведомстве. Подросток и его 12-летняя сестра были извлечены из семьи, а их мать впоследствии умерла.