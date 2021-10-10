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Жесткая посадка L-410 в Татарстане
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В аэроклубе сообщили, что при крушении L-410 выжили только парашютисты в хвосте самолета

По словам инструктора Мензелинского аэроклуба Олега Шипорова, один человек из выживших в результате крушения получил только синяки и сам покинул самолет

ТАСС, 10 октября. Только парашютистам в хвостовой части самолета L-410 удалось выжить после жесткой посадки в Мензелинске. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил инструктор Мензелинского аэроклуба Олег Шипоров.

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"Шестеро выживших находились в хвостовой части, там один парашютист даже синяками обошелся, сам вышел из самолета. У нас все парашютисты во время взлета и посадки сидят в шлемах, это правило до высоты 500 м. И на посадке даже при штатной ситуации все сидят в шлемах, это правило", - рассказал он.

Шипоров добавил, что оперативные службы сработали очень быстро после сообщения о происшествии. Он также отметил, что оба пилота были опытными и надежными. "Очень опытные пилоты: один - военный с огромным стажем, другой - пилот гражданской авиации, летал на больших самолетах", - сказал он, допустив, что причиной происшествия могло стать и попадание птиц в двигатель.

Теги
РоссияТатарстанЖесткая посадка L-410 в Татарстане
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