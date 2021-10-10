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Жесткая посадка L-410 в Татарстане
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Пострадавших при крушении самолета в Татарстане планируют направить на лечение в Москву

По данным источника в экстренных службах, спецборт с медиками из Москвы вылетит в регион во второй половине дня

ТАСС, 10 октября. Пострадавших при крушении легкого самолета L-410 с парашютистами в Татарстане собираются направить на лечение в Москву, сообщили ТАСС в экстренных службах.

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"Планируется доставить на лечение в Москву пострадавших при крушении самолета в Мензелинске", - сказал собеседник агентства.

Во второй половине дня из Москвы запланирован вылет спецборта с медиками. В Татарстане они проведут консилиум с местными коллегами и примут решение, кого транспортировать.

По предварительным данным, собираются эвакуировать всех шестерых пострадавших.

Теги
РоссияТатарстанЖесткая посадка L-410 в Татарстане
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