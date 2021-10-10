Пострадавших при крушении самолета в Татарстане планируют направить на лечение в Москву

ТАСС, 10 октября. Пострадавших при крушении легкого самолета L-410 с парашютистами в Татарстане собираются направить на лечение в Москву, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Что известно о крушении самолета L-410 в Татарстане

"Планируется доставить на лечение в Москву пострадавших при крушении самолета в Мензелинске", - сказал собеседник агентства.

Во второй половине дня из Москвы запланирован вылет спецборта с медиками. В Татарстане они проведут консилиум с местными коллегами и примут решение, кого транспортировать.

По предварительным данным, собираются эвакуировать всех шестерых пострадавших.