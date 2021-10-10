Дело возбудили по факту ДТП с погибшим и двумя пострадавшими под Сочи

КРАСНОДАР, 10 октября. /ТАСС/. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту ДТП с погибшим и двумя пострадавшими, произошедшего накануне под Сочи, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), возбужденного по факту ДТП, произошедшего 9 октября 2021 года на сочинской дороге Адлер - Альпика Сервис, между Mercedes и Volkswagen, после которого один человек 1986 года рождения умер на месте, двое с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Volkswagen по инерции допустил касательное столкновение с микроавтобусом. "В общественном транспорте никто не пострадал", - отмечается в сообщении.