СК возбудил дело по факту крушения самолета в Татарстане

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту крушения самолета L-410 в Татарстане, в котором погибли 16 человек, шестеро пострадали. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК.

Что известно о крушении самолета L-410 в Татарстане

"В 384-м военном следственном отделе Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи-криминалисты военного следственного управления СК по Центральному военному округу. "В настоящее время изымается предполетная документация, допрашиваются очевидцы трагедии", - сообщили в СК.

По данным СК, в воскресенье около девяти часов утра при взлете с аэродрома у города Мензелинска Мензелинского района у самолета L-410 возникла нештатная ситуация, в результате чего самолет совершил жесткую посадку. На борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. Погибли 16 человек, еще шесть пострадали.