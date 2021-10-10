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Жесткая посадка L-410 в Татарстане
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СК возбудил дело по факту крушения самолета в Татарстане

Дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц

ТАСС, 10 октября. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту крушения самолета L-410 в Татарстане, в котором погибли 16 человек, шестеро пострадали. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК.

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"В 384 военном следственном отделе Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи-криминалисты военного следственного управления СК по Центральному военному округу. "В настоящее время изымается предполетная документация, допрашиваются очевидцы трагедии", - сообщили в СК.

Теги
РоссияТатарстанЖесткая посадка L-410 в Татарстане
Жесткая посадка L-410 в Татарстане
Что известно о крушении самолета L-410 в Татарстане
Что известно о крушении самолета L-410 в Татарстане
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