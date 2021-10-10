Глава Мензелинского района опроверг сведения о перегруженности потерпевшего крушение L-410

КАЗАНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Глава Мензелинского муниципального района Айдар Салахов опроверг информацию о том, что причиной крушения L-410 в Татарстане, при котором погибли 16 человек, стала перегрузка самолета.

Что известно о крушении самолета L-410 в Татарстане

Предварительной версией крушения является отказ одного из двигателей, сообщил глава района журналистам.

"Нет, он в штатном режиме [был укомплектован] - 20 пассажиров и два члена экипажа. Из 20 человек - шесть инструкторов", - ответил он на вопрос журналистов о том, был ли перегружен потерпевший крушение самолет. Глава района добавил, что причиной отказа двигателя могла стать птица.

"Пока предварительной версией, может быть, попало в двигатель что-то, либо птица, либо еще что. Отказал левый двигатель", - сказал Салахов.

Он также сообщил, что самолет проходил необходимые предполетные обследования.

"Техобслуживание, взлетные исследования недавно прошли у него. Самолет, хотя и по возрасту старый, налет у него небольшой. Каждый год они проводят исследования, дается допуск", - уточнил глава района.