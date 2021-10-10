МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. ДОСААФ России приостановило все полеты самолетов типа L-410 до окончания расследования причин крушения самолета в Татарстане. Об этом сообщили в обществе.

Что известно о крушении самолета L-410 в Татарстане

"По указанию председателя ДОСААФ России Александра Колмакова все полеты самолетов типа L-410 приостановлены до окончания расследования", - сказали в ДОСААФ.

В пресс-службе ДОСААФ России также сообщили ТАСС, что причиной катастрофы, по предварительной версии, стала техническая неисправность."Самолет находился под управлением опытных пилотов", - отметили в организации. Как сказано в сообщении, по предварительной информации, произошла техническая поломка. "По предварительной информации, произошла техническая поломка. Экипаж предпринял все меры для спасения пассажиров", - уточнили в ДОСААФ.

В организации выразили соболезнования всем родным и близким погибших.

В воскресенье в Мензелинском районе Татарстана около 09:10 утра самолет L-410 совершил жесткую посадку. На его борту находились два пилота и 20 парашютистов. По последним данным, из них погибли 16 человек, шестеро пострадали.