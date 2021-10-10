Разбившийся в Татарстане самолет L-410 не был зарегистрирован в госреестре

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Разбившийся в Татарстане самолет L-410 не был зарегистрирован в госреестра, сообщили ТАСС в пресс-службе Ространснадзора.

"В связи с катастрофой воздушного судна, незарегистрированного в государственном реестре гражданских воздушных судов, проверка деятельности эксплуатанта, не осуществляющего функционирование в области гражданской авиации, органы Ространснадзора оценивать не уполномочены", - сообщили в службе.

В воскресенье в Мензелинском районе Татарстана около 09:10 утра самолет L-410 ДОСААФ совершил жесткую посадку. На его борту находились два пилота и 20 парашютистов. По последним данным, из них погибли 16 человек, шестеро пострадали.