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Жесткая посадка L-410 в Татарстане

Разбившийся в Татарстане самолет L-410 не был зарегистрирован в госреестре

В результате ЧП погибли 16 человек

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Разбившийся в Татарстане самолет L-410 не был зарегистрирован в госреестра, сообщили ТАСС в пресс-службе Ространснадзора.

"В связи с катастрофой воздушного судна, незарегистрированного в государственном реестре гражданских воздушных судов, проверка деятельности эксплуатанта, не осуществляющего функционирование в области гражданской авиации, органы Ространснадзора оценивать не уполномочены", - сообщили в службе.

В воскресенье в Мензелинском районе Татарстана около 09:10 утра самолет L-410 ДОСААФ совершил жесткую посадку. На его борту находились два пилота и 20 парашютистов. По последним данным, из них погибли 16 человек, шестеро пострадали.

Теги
РоссияТатарстанЖесткая посадка L-410 в Татарстане
Жесткая посадка L-410 в Татарстане
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Что известно о крушении самолета L-410 в Татарстане
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