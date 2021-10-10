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В результате стрельбы в штате Миннесота погиб один человек

В полиции сообщили, что еще 14 человек получили ранения

ТАСС, 10 октября. Один человек погиб, 14 получили ранения в результате стрельбы в баре в одном из кварталов города Сент-Пол (штат Миннесота). Об этом в воскресенье сообщил городской департамент полиции на своем сайте.

"Женщина в возрасте 20 лет погибла, еще 14 человек были доставлены в местные больницы для оказания медицинской помощи. По предварительным данным, жизни пострадавших ничто не угрожает", - говорится в заявлении полиции.

По данным правоохранительных органов, стрелявших было несколько. Их личности и мотив устанавливаются.

В новость внесены изменения (16:07 мск) - добавлена информация о погибшем.

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