Собчак сообщила, что получила в ДТП в Сочи сотрясение мозга и многочисленные травмы

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Телеведущая Ксения Собчак получила в ДТП в Сочи сотрясение мозга и другие многочисленные травмы. Об этом она сообщила в воскресенье в своем Telegram-канале.

"Сейчас я дома, только оклемалась, у меня сотрясение мозга и многочисленные травмы", - написала она.

Собчак уточнила, что машина, в которой она находилась в момент ДТП, и водитель были не ее. "Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в "Зуме", и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда", - подчеркнула она.

Телеведущая сообщила, что уехала с места аварии на другой машине и отказалась от госпитализации в Сочи. "Мы уехали на другой машине, но предварительно мой директор Кирилл вызвал скорую и сходил посмотреть, можем ли мы помочь другой машине. Ими уже занимались люди", - рассказала Собчак.

"Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди, будем связываться с родными", - сообщила Собчак, также опровергнув распространенную ранее информацию о том, что она планирует выехать за пределы РФ.

Ранее в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края сообщили журналистам, что возбуждено уголовное дело по факту столкновения автомобилей Mercedes и Volkswagen, произошедшего 9 октября 2021 года на автодороге Адлер - "Альпика сервис", после которого один человек умер на месте, двое с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.