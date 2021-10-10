Школьник устроил стрельбу из пневматического пистолета в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Школьник в Петербурге устроил стрельбу из найденного пневматического пистолета, информации о пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В полицию Красносельского района 9 ноября 2021 года около 17 часов позвонила местная жительница и сообщила, что во дворе дома 11 по улице Маршала Захарова двое подростков стреляют из предмета похожего на пистолет. Прибывшие на место происшествия полицейские опросили находившегося во дворе 16-летнего гимназиста. Молодой человек сообщил, что стрелял его 15-летний одноклассник", - говорится в распространенном сообщении.

Полицейские нашли указанного одноклассника на улице Доблести и опросили, подросток признался, что на пустыре у дома 68 по проспекту Маршала Захарова нашел пневматический пистолет и пострелял из него по деревьям.

Пистолет полицейские изъяли и передали подростка родителям. Полиция выясняет обстоятельства инцидента. О том, есть ли пострадавшие, не сообщается.