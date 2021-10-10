Спецборт МЧС вылетел из Жуковского за пострадавшими в крушении самолета L-410 в Татарстане

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Superjet МЧС России с врио главы ведомства Александром Чуприяном, медиками и спасателями вылетел из подмосковного Жуковского в Набережные Челны, сообщили ТАСС в авиационных службах.

Что известно о крушении самолета L-410 в Татарстане

"Из Жуковского в Набережные Челны вылетел Superjet МЧС России для эвакуации пострадавших в крушении L-410 в Москву. На его борту также находится рабочая группа во главе с врио министра Александром Чуприяном", - сказал собеседник агентства.

На борту самолета установлены медицинские модули, позволяющие контролировать состояние пострадавших. В полете их будут сопровождать медики МЧС.