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Крушение L-410 в Татарстане
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Спецборт МЧС вылетел из Жуковского за пострадавшими в крушении самолета L-410 в Татарстане

На его борту также находится рабочая группа во главе с врио министра Александром Чуприяном

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Superjet МЧС России с врио главы ведомства Александром Чуприяном, медиками и спасателями вылетел из подмосковного Жуковского в Набережные Челны, сообщили ТАСС в авиационных службах.

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"Из Жуковского в Набережные Челны вылетел Superjet МЧС России для эвакуации пострадавших в крушении L-410 в Москву. На его борту также находится рабочая группа во главе с врио министра Александром Чуприяном", - сказал собеседник агентства.

На борту самолета установлены медицинские модули, позволяющие контролировать состояние пострадавших. В полете их будут сопровождать медики МЧС.

Теги
РоссияЧуприян, Александр ПетровичКрушение L-410 в Татарстане
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