СМИ: на острове Эвбея после сильного ливня подтопило более 200 домов

АФИНЫ, 10 октября. /ТАСС/. Свыше 200 домов оказались подтопленными на острове Эвбея после сильного ливня в воскресенье. Об этом сообщил телеканал Skai.

По его данным, сильный дождь, который продолжался на Эвбее в течение нескольких часов, привел к переполнению местных горных рек. В результате грозы, которая получила в греческой метеорологической службе название "Афина", подтоплены более 200 домов, во многих местах водой затоплены также участки дорог. Мэр поселка Мантуди Йоргос Цапурниотис заявил в эфире Skai о "драматической ситуации, сложившейся в селениях Агиа Анна, Ахлади и Коцикиа". По словам мэра, поток воды был столь мощным, что в местечке Ахладопотамо он смыл с побережья целый дом и сбросил его в море. Данные о каких-либо пострадавших не поступали.

На севере Эвбеи находится заместитель министра при премьер-министре Христос Триантопулос, отвечающий за государственную помощь и восстановление после стихийных бедствий. Он сообщил, что государство поможет жителям острова в восстановлении от понесенного ущерба. "Мы уже одобрили чрезвычайный грант в размере €20 млн", - отметил Триантопулос.

Сильнейший ливень также имел место в воскресенье в районе городка Загора на горе Пилион (Центральная Греция), которая находится недалеко от Эвбеи. По данным метеорологов, в виде осадков в районе Загоры выпали около 30 тонн воды на каждый гектар площади, что тоже привело к подтоплениям домов и оползням на дорогах. Гроза привела там к большому материальному ущербу. По словам местных властей, один дом был разрушен огромным куском горной породы, который сорвался с горы.