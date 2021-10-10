В Вологодской области директор АНО предстанет перед судом по делу о хищении

ТАСС, 10 октября. Директор некоммерческой организации из Москвы предстанет перед судом в Вологодской области по уголовному делу о хищении бюджетных средств в размере 11,9 млн рублей. Эти деньги были выделены на разработку территориальной схемы и региональной программы в области обращения с отходами, что было проведено с нарушениями, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Вологодской области.

"В Вологодской области перед судом предстанет обвиняемая в хищении бюджетных средств при выполнении работ по государственному контракту <...>. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело по факту совершения преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере") и ч. 2 ст. 327 УК РФ ("Подделка иных официальных документов, предоставляющих права, в целях их использования, совершенное с целью облегчить совершение другого преступления") будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, женщина, являясь директором некоммерческой организации, "действуя с целью хищения бюджетных денежных средств, в 2016 году организовала подделку копий трудовых книжек граждан, обладающих учеными степенями кандидатов технических и экономических наук, путем внесения в них заведомо ложных сведений о трудоустройстве в возглавляемой ею организации". Документы были предоставлены в Комитет государственного заказа Вологодской области вместе с заявкой на участие в конкурсе на выполнение работ по разработке территориальной схемы и региональной программы в области обращения с отходами, что позволило выиграть конкурс и заключить соответствующий госконтракт с Департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области.

Впоследствии в нарушение условий контракта директор, не уведомив заказчика, заключила с субподрядной организацией из Нижнего Новгорода договоры на выполнение инструментальных измерений отходов на территории Вологодской области, которые были проведены с нарушениями законодательства. Зная об этих нарушениях, директор скрыла данные факты и предоставила недостоверные отчеты о результатах замеров и разработанную на их основе территориальную схему обращения с отходами в департамент, а также подписала с заказчиком акты приемки выполненных работ, получив из бюджета Вологодской области 11,9 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела проведен значительный объем следственных действий на территории Вологодской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской и Мурманской областей, Чувашии и Краснодарского края. По ходатайству следствия на имущество обвиняемой в виде трех квартир в Москве наложен арест на сумму, превышающую 12 млн рублей.