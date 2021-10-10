В Германии мужчина распылил в автобусе перцовый газ из-за требования надеть маску

БЕРЛИН, 10 октября. /ТАСС/. В городе Висбаден (федеральная земля Гессен) мужчина распылил в автобусе перцовый газ после требования надеть защитную маску. Об этом сообщила в воскресенье полиция Западного Гессена.

Инцидент произошел в ночь на субботу. Молодой человек зашел в автобус без маски. Возник конфликт с другими пассажирами, и после того как водитель потребовал от него покинуть транспортное средство, мужчина распылил перцовый газ и скрылся.

Три человека пожаловались на раздражение глаз, им была оказана медицинская помощь на месте. Подозреваемый позже был задержан.