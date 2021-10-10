Два человека погибли в ДТП в Томской области

ТОМСК, 10 октября. /ТАСС/. Микроавтобус и грузовой автомобиль столкнулись в Томской области. Как сообщается в группе регионального УМВД "ВКонтакте", в ДТП погибли два человека.

"По предварительным данным, в результате столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля два человека погибли", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального УМВД ТАСС отметили, что в настоящий момент информации о том, был ли микроавтобус пассажирским, нет. "Пока ничего не известно, на месте работают сотрудники ГИБДД, более полные данные будут позже", - отметили в полиции.

Сообщение о ДТП поступило в 18:12 (14:12 мск). Столкновение произошло на 264-м км автодороги Томск - Каргала - Колпашево.