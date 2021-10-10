Число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье выросло до 34

ОРЕНБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Смерть еще двух человек зафиксировали в воскресенье от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области. Таким образом, общее число погибших увеличилось до 34, рассказали журналистам в пресс-службе регионального правительства.

"По состоянию на 19 часов 10 октября в регионе известно о 67 пострадавших от суррогатного алкоголя, 34 из них скончались. 24 человека госпитализированы, 11 из них в удовлетворительном состоянии, шесть из них готовятся к выписке, двое в состоянии средней тяжести, семь пострадавших в тяжелом состоянии, четверо на ИВЛ. Амбулаторно лечение получают девять человек", - говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что медики зафиксировали семь очагов, из которых поступает наибольшее число обращений. По словам вице-губернатора - министра здравоохранения области Татьяны Савиновой, слова которой приводит региональный минздрав, "за последние сутки вновь госпитализированные пациенты, в том числе самые тяжелые, поступают только из города Орска"

Министр здравоохранения области Татьяна Савинова отметила, что 50% отравившихся алкоголем умерли до момента оказания медицинской помощи.

"Среди погибших 50% скончались до момента оказания им медицинский помощи. А среди поступивших в больницы 94% умерли в первые сутки и даже часы, что свидетельствует о крайней тяжести отравления. У 38 пораженных пациентов в крови обнаружен метанол", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что врачи готовятся выписать из больницы 11 человек, в то же время четверо пораженных подключены к аппаратам ИВЛ в крайне тяжелом состоянии, семеро продолжают находиться в тяжелом состоянии и еще двое - в состоянии средней тяжести. При этом мужчин пострадало почти в три раза больше, чем женщин, а также 65% пострадавших - люди трудоспособного возраста.