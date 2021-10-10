В ДТП в Новочеркасске пострадали четыре человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 октября. /ТАСС/. Оба водителя и два пассажира, в том числе четырехлетний ребенок, пострадали в результате столкновения грузовика и двух легковых автомобилей в Новочеркасске, сообщили журналистам в отделе пропаганды управления ГИБДД по Ростовской области.

"В 13:00 в полицию поступило сообщение о том, что в г. Новочеркасске на ул. Харьковской, 75, водитель грузового автомобиля Mercedes, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля Nissan Juke под управлением водителя 1978 года рождения, который снижал скорость с целью поворота налево, и допустил с ним столкновение. От удара Nissan допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение со встречным автомобилем Chevrolet Aveo", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "в результате ДТП пострадали водитель автомобиля Nissan Juke, водитель Chevrolet Aveo, а также двое его пассажиров, в том числе четырехлетний ребенок". "Он был доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего", - сообщается в пресс-релизе.