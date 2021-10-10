Ксения Собчак окажет помощь пострадавшим в ДТП под Сочи

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Телеведущая Ксения Собчак готова оказать помощь семье погибшей и пострадавшим в ДТП под Сочи. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье директор Собчак Кирилл Суханов.

"Мы сегодня получили контакты потерпевших, - сказал собеседник агентства. - Выйдем на связь с мужем погибшей, он сегодня прилетает в Москву. Родные второй пострадавшей приедут завтра. Всем будет оказана помощь".

По словам директора, окончательные выводы будут сделаны после завершения экспертизы. "Будет проводиться экспертиза, - сказал Кирилл Суханов. - К сожалению, водитель не справился с управлением". Он также подчеркнул, что Ксения Собчак и ее сопровождающие "не опаздывали на самолет и задачи ехать быстрее, нарушать правила ПДД водителю не ставили".

Как ранее сообщал ТАСС, подписку о невыезде избрали в качестве меры пресечения водителю, подозреваемому по уголовному делу по факту ДТП с погибшей и двумя пострадавшими под Сочи.

Ранее в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края сообщили журналистам, что возбуждено уголовное дело по факту столкновения автомобилей Mercedes и Volkswagen, произошедшего 9 октября 2021 года на автодороге Адлер - Альпика сервис, после которого один человек погиб на месте, двое с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Собчак сообщила ранее в своем Telegram-канале, что получила в результате ДТП в Сочи сотрясение мозга и другие травмы.