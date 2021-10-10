Попавший в ДТП под Сочи водитель Mercedes признал вину в случившемся

КРАСНОДАР, 10 октября. /ТАСС/. Являющийся подозреваемым по уголовному делу по факту произошедшего накануне под Сочи ДТП с погибшей и двумя пострадавшими водитель Mercedes признал, что выехал на полосу встречного движения, сообщил ТАСС представитель прокуратуры по Краснодарскому краю.

"Он признал, что он выехал на полосу встречного движения. <...> По факту в настоящий момент причинно-следственную связь он называет - он выехал на полосу встречного движения, в связи с чем и произошло [ДТП]", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края сообщили журналистам, что возбуждено уголовное дело по факту столкновения автомобилей Mercedes и Volkswagen, произошедшего 9 октября 2021 года на сочинской автодороге Адлер - "Альпика сервис", после которого один человек умер на месте, двое с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.