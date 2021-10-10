В отношении водителя, устроившего стрельбу в Сочи, возбудили уголовное дело

КРАСНОДАР, 10 октября. /ТАСС/. Уголовное дело по факту хулиганства с применением оружия возбуждено в Сочи в отношении водителя дорогостоящего внедорожника, подозреваемого в конфликте со стрельбой на дороге, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В интернете ранее появился видеоролик, на кадрах которого мужчина, управляя премиальным внедорожником на улицах Сочи, опасно маневрирует, препятствует проезду другого автомобиля, а затем стреляет в его сторону. Сотрудники полиции задержали туриста из Санкт-Петербурга, который в состоянии алкогольного опьянения на внедорожнике нарушал правила дорожного движения.

"Уголовное дело возбуждено в отношении водителя автомобиля Mercedes Gelandewagen, который 29 сентября 2021 года устроил конфликт со стрельбой на автодороге в Хостинском районе г. Сочи. В настоящее время водитель задержан, и с ним проводятся следственные действия. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре Хостинского района города Сочи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дело возбуждено органами полиции по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия"). "Санкция за указанное преступление предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы сроком до семи лет. Преступление уголовным законодательством отнесено к категории тяжких", - отмечается в пресс-релизе.

В МВД ранее сообщали, что стрелял мужчина из аэрозольного пистолета, лицензия для покупки которого не требуется.