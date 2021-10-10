Электробус наехал на женщину на площади Киевского вокзала в Москве

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Электробус наехал на женщину, упавшую на проезжую часть на площади Киевского вокзала в Москве. В результате происшествия она получила несовместимые с жизнью травмы, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

"Сегодня около 19 часов произошло ДТП на площади Киевского вокзала, у дома 1. По предварительным данным, женщина упала на проезжую часть в тот момент, когда электробус подъезжал к остановке общественного транспорта, в результате чего получила травмы, несовместимые с жизнью. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД", - говорится в сообщении.

В департаменте также рассказали, что, по предварительной версии, между женщиной и мужчиной произошел конфликт, в ходе которого он вытолкнул ее под заднее колесо едущего электробуса. Мужчина задержан сотрудниками правоохранительных органов.