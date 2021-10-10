СК возбудил дело после гибели женщины под колесами электробуса в Москве

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели женщины, попавшей под электробус в Москве, сообщила ТАСС старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Возбуждено уголовное дело по факту смерти жительницы столицы. По данным следствия, вблизи площади Киевского вокзала мужчина в ходе конфликта ударил женщину, в результате чего она упала на проезжую часть и попала под автобус, двигающийся к остановке общественного транспорта. В результате полученных травм женщина скончалась", - сказала она.

Подозреваемый установлен и задержан. В ближайшее время его доставят в СК на допрос. На месте происшествия продолжают работать следователи.

Ранее столичный департамент транспорта сообщил, что около 19:00 на площади Киевского вокзала женщина упала на проезжую часть в момент, когда электробус подъезжал к остановке. В результате ДТП она получила травмы, несовместимые с жизнью. Чуть позднее в ведомстве уточнили, что между погибшей и мужчиной произошел конфликт, в ходе которого он толкнул ее под заднее колесо едущего электробуса.